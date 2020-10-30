Какие направления в пандемию выбирают абоненты Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал поездки клиентов по России и за рубеж с помощью технологий big data. Число путешествий внутри страны оказалось в 37 раз больше количества выездов за пределы России. Самыми активными путешественниками были москвичи – на них приходится 10-я часть всех поездок. Наиболее востребованными направлениями стали Иркутская область, Турция и Казахстан.

Data scientists Tele2 проанализировали поездки абонентов за июнь-сентябрь 2020 года. Самым популярным туристическим направлением внутри страны стали не южные курорты, а Иркутская область, куда отправляются для отдыха на озере Байкал. На втором месте рейтинга по числу поездок – Челябинская область. В области много природных достопримечательностей: например, крупнейшее на Урале озеро Увильды. На третьем месте оказалась Нижегородская область.

Южные регионы России по итогам курортного сезона не вошли в топ-3: Ростовская область – на 4-м месте, Краснодарский край – на 11-м. Крым оказался на 61-м месте – между Республикой Адыгеей и Камчаткой.

Активнее всех путешествовали по России москвичи – они совершили 11% от общего числа поездок по стране. Предпочтения жителей столицы отличаются от общего тренда: чаще всего они ездили на курорты Краснодарского края и в ближайшие к Москве регионы: Тульскую, Владимирскую и Калужскую области.