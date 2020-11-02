Житель Красноярского края получил 17 лет колонии за убийство дочери сожительницы

Обвиняемому предстоит провести в колонии 17 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Уярского района признан виновным в убийстве и покушении на убийство. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой прокуратуре.

В суде было установлено, что пьяный мужчина ночью напал с ножом на свою сожительницу. А потом переключился на проснувшуюся от шума ее дочь.

- В результате его сожительнице был причинен тяжкий вред здоровью, а ее дочь от полученных повреждений скончалась в больнице, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил подсудимого к наказанию в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Пока еще приговор в законную силу не вступил.

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