В Красноярске уволен директор ЦСМ Василий Моргун

Василий Моргун Фото: ТВК

Руководитель регионального центра стандартизации и метрологии Василий Моргун уволен со своей должности. Как сообщают новости «ТВК Красноярск», последним его рабочим днем было 30 октября, именно эта дата стоит в приказе об увольнении.

Официальная причина – «в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица решения о прекращении трудового договора». Более того, при увольнении экс-руководителю положена компенсация равная трем среднемесячным зарплатам.

Напомним, Василий Моргун возглавлял ЦСМ 18 лет (с 2002 года). А с 2007 до 2011 был депутатом ЗС края. И вот 27 октября стало известно, что к нему нагрянули с обысками силовики по подозрению в финансовых махинациях. Моргун мог быть замешан в выдаче поддельных заключений компаниям-участникам аукционов по поставке медицинских изделий.

Добавим, что ранее сложилась непонятная ситуация с письмами сотрудников ЦСМ в адрес главы федерального Росстандарта. Первоначально сообщалось, что в организации часто задерживают зарплаты, а многие контракты заключаются с аффилированными организациями. Но спустя пару дней в Росстандарт пришло еще одно письмо. На сей раз, служащие выступили в защиту своего начальника: «Мы глубоко возмущены действиями неизвестной группы людей, организовавших распространение информации в СМИ, в том числе от нашего лица, по поводу неправомерных действий Моргуна Василия Николаевича».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, исполняющим обязанности директора красноярского «ЦСМ» станет Сергей Шпирко.