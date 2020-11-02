В центре Красноярска иномарка протаранила пожарную машину, спешащую на вызов

Легковушка протаранила пожарную машину Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В центре Красноярска иномарка протаранила пожарную машину, которая ехала на вызов. Авария попала на камеру уличного видеонаблюдения, позже запись выложили в соцсети в группу ЧП-Красноярск.

Судя по записи, машина МЧС двигалась с включенной сиреной и проблесковыми маячками и с небольшой скоростью. На перекрестке Ленина – Декабристов в нее врезался автомобиль «Mitsubishi». Удар пришелся на заднюю дверь легковушки.

По данным пресс-службы УГИБДД, в происшествии никто не пострадал.

Как рассказали нашим коллегам из newslab в пресс-службе регионального МЧС, в 7:30 поступило сообщение о возгорании. На место ЧП отправили машину из ближайшей пожарно-спасательной части, расположенной на Ленина. По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, из-за ДТП устранять возгорание направили другие расчеты пожарных.

В МЧС напоминают, что водители обязаны уступить дорогу спецтранспорту, который едет с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Но и управляющий пожарным автомобилем сотрудник тоже должен был притормозить перед перекрестком и убедиться, что ему уступают дорогу.

Вот что по этому поводу сейчас пишут в соцсетях:

«Я понимаю, что нужно пропускать пожарный автомобиль. Но убедиться, что тебя пропускают не надо? Я считаю, виновен водитель пожарки. Хотя по закону нашему он прав».

«За рулем не нужно задумываться о высоком, помни, что кому-то нужна помощь».

«Ну как так можно?! Не убедившись, что тебя пропускают! Видела последствия этой аварии. Там женщина с грудным ребенком!».

Дорожные полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства этой аварии.