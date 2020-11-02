Жители Красноярского края оформили на почте более 2,5 тыс. благотворительных подписок в адрес социальных учреждений

В 2020 г. жители Красноярского края продолжают активно участвовать в акции Почты России «Дерево добра» по благотворительной подписке в адрес социальных учреждений региона. В первом полугодии в детские дома и интернаты для ветеранов и инвалидов поступило свыше 1000 печатных изданий, оформленных благотворителями, во втором полугодии социальные учреждения будут получать более 1400 изданий.

«Многие предприятия и неравнодушные жители Красноярского края откликаются на приглашение участвовать в акции «Дерево добра». Так, благодаря им во втором полугодии 2020 г. пополнятся детскими изданиями библиотеки детских домов, домов интернатов, школ интернатов. Спасибо всем участникам акции за теплоту и заботу. Надеюсь, что с каждым годом «Дерево добра» будет расти все быстрее и радовать тех, кто в этом больше всего нуждается», – отметил заместитель директора УФПС Красноярского края по почтовому бизнесу Александр Гроо.

Акция «Дерево добра» проводится в Красноярском крае с 2015 г. и является постоянной. В ходе акции каждый желающий может оформить благотворительную подписку в адрес детских домов, домов-интернатов для взрослых, а также для сельских библиотек. За время работы проекта жителями, предприятиями и организациями Красноярского края в подарок социальным учреждениям оформлено более 70 тыс. подписок.

Напоминаем, что оформить благотворительную подписку можно в любом почтовом отделении Красноярского края, через почтальонов на дому или онлайн на сайте Почты России podpiska.pochta.ru/derevo-dobra.