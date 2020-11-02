Красноярцев приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте

Участникам предстоит ответить на 30 вопросов Фото: vk.com/krasnoyarskkr

В Красноярске с 3 по 8 ноября в режиме онлайн проведут Большой этнографический диктант. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Принять участие могут все желающие. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности, знания о народах, проживающих в России.

Участникам предстоит ответить на 20 вопросов общефедеральной части (она едина для всех участников), а также 10 вопросов региональной части, учитывающей специфику Красноярского края.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Ответить на все вопросы предстоит за 45 минут. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения Диктанта в электронном виде.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что в этом году диктант будет проводиться уже в пятый раз. За все время в Диктанте приняли участие около 1,2 миллионов человек из 46 стран.

Добавим, что в Красноярском крае в прошлом году акцию поддержали почти 12 тысяч участников. Это второй после Москвы результат.

КОНКРЕТНО

Задания будут опубликованы 3 ноября на официальном сайте www.miretno.ru.