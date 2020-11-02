«Красиво!»: в Красноярске на променаде на Красрабе зажгли фонари

На променаде зажгли фонари Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В официальном паблике городской администрации в соцсетях показали, как преобразился пешеходный променад на Красрабе, когда на нем зажгли фонари.

Напомним, на участке от улицы Чайковского до дома № 46 на проспекте имени газеты Красноярский рабочий завершается создание пешеходного променада. Там установили опоры освещения с энергоэффективными светодиодными светильниками и вот их подключили. Это место сразу преобразилось, что сразу отметили красноярцы в соцсетях.

«Ну, красиво, посмотрим, насколько плитки хватит».

Жителям нравится Фото: vk.com/krasnoyarskrf

«Комсомольская правда» - Красноярск уже писала, что глава Красноярска задумал сделать Красраб таким же красивым, как проспект Мира. Сейчас там установили новые лавочки, заасфальтировали разбитые проезды, граничащие с променадом. В дальнейшем Сергей Еремин планирует увязать этот променад с бульваром возле ДК 1 Мая и соединить с парком имени 1 Мая и набережной - будет создана единая пешеходная ось.

Но мэра часто огорчает отношение подрядной организации к поставленной задаче. На прошлой неделе он выложил пост в соцсетях о том, что рабочие постоянно разбрасывают мусор, даже высадили деревья в строительный грунт, а после засыпали гравий на газоне свежей землей. Подрядчика потребовали исправить ситуацию.

Опоры освещения установили с энергоэффективными светодиодными светильниками Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Сейчас Сергей Еремин находится на карантине, проходит лечение от коронавируса, поэтому не может лично оценить результат, но пообещал это сделать сразу, как только выздоровеет.

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К подрядной организации у Еремина не раз возникали претензии. Основные - неубранный строительный мусор и отсутствие пешеходной доступности. Жителям приходится обходить некоторые участки прямо по проезжей части. И вот опять… Рабочие высадили деревья в строительный грунт, а когда получили предписание исправить ситуацию, то попросту засыпали гравий на газоне свежей землей (подробнее).