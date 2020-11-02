На левобережье Красноярска детский сад закрыли из-за разрушающейся кровли

Детский сад закроют на год-полтора Фото: ТВК

Красноярский детский сад №190 (ул. Металлургов, 18 «а») закрыли из-за разрушающейся кровли. Об этом сообщают новости «ТВК Красноярск».

Для родителей детей, которых водили в это дошкольное учреждение, новость о закрытии стала шоком. Ведь это произошло буквально за день до остановки работы ДОУ. 29 октября в чат им пришло сообщение от заведующей. Она призналась, что сама не поверить до конца в случившееся, ведь еще летом в детсаду все было в порядке. Его в плановом режиме подготовили к новому сезону, приняли все надзорные инстанции и вот тебе, пожалуйста! Повторный осмотр показал, что всего за два месяца крыша разрушилась, есть опасность провала.

Последняя проверка показала, что крыша сильно разрушилась Фото: ТВК

В управлении образования города рассказали журналистам, что учреждение на самом деле придется закрыть. Но ненадолго, на год-полтора.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, воспитанников распределят в ближайшие детские сады. Подробную информацию, в какое ДОУ попадет каждый ребенок, мамы и папы смогут уточнить у заведующей. Но не сразу, ведь распределение начнется со следующей недели.

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