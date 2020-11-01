«Песик летал, как воздушный шарик»: в Норильске пурга сметает людей и собак

В Норильске пурга сметает людей и собак. Фото: norilsk.today.

В Норильске Красноярского края бушует пурга. Сильный ветер, порывы которого достигают 25 метров в секунду, сбивает с ног людей, даже сдувает машины, рассказывают в соцсетях местные жители.

Еще с вечера пятницы, 30 октября, в городе объявлено штормовое предупреждение. Без необходимости из дома просят не выходить.

«Пурга в Норильске сносит людеи на улицах, - предупреждают в паблике norilsk.today. - Будьте осторожны».

- Угомоните ветер! – откликнулись пользователи.

- Сбивает с ног. С собакой гуляла, будто бы с шариком воздушным. Летал рядом песик.

Автобус сдуло с дороги - салон занесло. Фото: паблик Жить в Норильске.

На дорогах тоже сложная ситуация. «Пять раз застрял – автобус сдуло с дороги два раза. Салон, полный снега», - делится на камеру водитель.

- В прошлом году автобус с людьми встал в том же районе, реально чуть не замерзли, и техника не могла проехать, - вспоминают местные в группе Норильск NEWS.

- Ежегодный квест норильчан…

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