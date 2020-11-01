В Красноярске дерзкий соболь выгнал ворон из гнезда и устроился там. Фото: Роев ручей.

Необычный случай произошел на днях в Железнодорожном районе Красноярска: дикий соболь выгнал ворон из гнезда и сам устроился там. Прямо под окнами пятиэтажки на улице Толстого, перед глазами жильцов, сообщили наши коллеги с телеканала «Прима».

Судя по кадрам видео, дерзости маленькому хищнику не занимать. В чужом гнезде чувствует себя, как дома. А жители многоэтажки, ставшие свидетелями «захвата», поясняют: лесной гость заявился к ним рано утром. Первыми его обнаружили вороны – давай гонять по двору. А он и не думал пасовать: вскарабкался по веткам и мигом занял их гнездо.

Ну а что? И в укрытии, и поближе к «пищеблоку»: рядом полно прихваченной морозцем ранетки. Несмотря на то, что соболь – хищник, питается грызунами (мышами-полевками, бурундуками, белками), иногда не прочь перекусить и чем-нибудь вегетарианским: ягодами или кедровыми орешками.

«В том, что лесной зверек показался в городе, нет ничего странного,- пояснили в «Роевом ручье». – Периодически такое происходит. Если заметите что-то подобное, не надо стараться угостить соболя или кидаться снимать его с дерева. Тогда хищник сориентируется сам и вернется в лес».