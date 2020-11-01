Еще больше 500 ковидных коек развернут в Красноярском крае. Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще больше 500 коек для больных коронавирусом развернут в Красноярске и крае. Об этом сообщили на сайте правительстве региона со ссылкой на министра здравоохранения Бориса Немика.

Сейчас в крае действуют 4 906 таких коек, в Красноярске 2 740. За последний месяц открыто – 1700. Резерва ИВЛ хватает.

«В ближайшие выходные доразвернем еще около 300 коек – это на базе офтальмологического корпуса, который работает с воскресенья в полную силу как временный госпиталь краевой клинической больницы, и увеличим мощность действующих наших учреждений. И в резерве – 200-250 коек по краю, - отметил Борис Немик. - В Красноярске дополнительные мероприятия проводим по развертыванию госпиталей на базе двух учреждений социальной политики и профилактория «Лесной», который будет функционировать как временный госпиталь БСМП на долечивание».

По словам министра, для госпиталей нужны дополнительные специалисты. Работа в этой связи уже ведется: привлекают студентов и преподавателей медицинского университета и техникуков, а также волонтеров-медиков.

«Всего привлекли 82 ординатора, 21 преподавателя медуниверситета, больше 300 студентов и 407 волонтеров. В основном, для работы в поликлиниках: колл-центрах, обслуживания пациентов на дому и другой помощи», - подчеркнул министр.