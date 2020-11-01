До конца года в Красноярске завершат строительство пяти детсадов. Фото: Мария ЛЕНЦ

До конца 2020 года в Красноярске завершится возведение пяти новых детских садов. Об этом сообщил глава города Сергей Еремин в своем инстаграме. Где они откроются?

«Улица Елены Стасовой, 50М. Заканчивается благоустройство территории и монтаж малых архитектурных форм.

Улица Норильская, 60. Детский сад на 300 мест готов на 81%. В стадии решения вопрос по пешеходной доступности.

Улица 78 Добровольческой Бригады, 27. Идет отделка помещений садика и благоустройство территории.

Улица Мате Залки, 11А. Готовность – 95%.

Улица Волгоградская, 2А. Благоустройство территории и озеленение готовы. Продолжается внутренняя отделка помещений», - говорится в посте.

Кроме того, в октябре текущего года начали возводить детсад в микрорайоне «Тихие зори» на 270 мест, добавляет мэр. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году.

В планах приступить к постройке еще двух детских дошкольных учреждений – на улице Омская (270 мест) и в Академгородке (300 мест). Начало работ – в следующем году.

И последнее: в 2021-м предполагается также выкуп двух детских садов в Советском районе.