Первая неделя ноября в Красноярске будет теплой и снежной

Ноябрь в Красноярске начнется с тепла и снега. Фото: Мария ЛЕНЦ

Первая неделя ноября в Красноярске выдастся снежной и довольно теплой. Такой прогноз сделали специалисты гидрометцентра.

Итак, в понедельник, 2 ноября, ожидается до плюс пяти градусов. Причем с дождем! Во вторник, 3 ноября, к нему добавится еще и снег, похолодает до плюс двух.

В среду, 4 ноября, осадки продолжатся. Будет облачно, снежно, и слегка подморозит, столбики термометров опустятся до отметки в минус два.

В четверг, 5 ноября, минус один, и без осадков. В пятницу та же картина – ни снега, ни дождя, плюс два градуса.

В субботу, 7 ноября, тоже плюс два, но уже мокрый снег с дождем. К тому же вся неделя будет пасмурной, небо затянет облаками.

Подчеркнем, прогноз предварительный. Хочется надеяться, что время от времени будет проглядывать солнце.