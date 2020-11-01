Телефон психологической помощи при пандемии коронавируса появился в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске появился телефон психологической поддержки в условиях пандемии коронавируса. Линию открывает краевой госпиталь для ветеранов войн, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Она будет действовать на базе созданного при госпитале Центра медико-психологической реабилитации. Его специалисты в течение 24 лет много раз оказывали помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

КОНКРЕТНО

Телефон доверия:

Для жителей Красноярска: 2-205-288

Для жителей районов Красноярского края: (8-391) 2-205-288

Сотрудники принимают звонки с 8.00 до 16.00 в рабочие дни.

ВАЖНО

Как сохранить психологическое равновесие при пандемии? Больше двигайтесь, занимайтесь физическими упражнениями, дыхательной гимнастикой. Вспомните о своих хобби, на которые раньше, возможно, не хватало времени, слушайте музыку, аудиокниги. Общайтесь с позитивными людьми (лучше дистанционно). Все это поможет прогнать тревожные мысли, говорят специалисты.