Остановке в центре Красноярска выберут новое название. Фото: Мария ЛЕНЦ

Остановке «Мебельный магазин» на улице Республики в Красноярске дадут новое название. Конкурс объявила администрация Центрального района в своем официальном паблике в инстаграме.

Как оказалось, предложение поступило от самих жителей: никакого мебельного магазина на Республики нет, название остановки устарело. Так что необходимо новое.

Свой вариант может выдвинуть любой, его надо оставить в комментариях к посту или отправить в личные сообщения. Сбор предложений продолжится до 12 ноября. После будет голосование по выбору лучшего варианта, а затем его отправят на рассмотрение городской комиссии. Пока есть два главных: Юдинский сквер/набережная/мост и Речной переулок (он как раз расположен неподалеку).

Кто-то предложил: может, оставить название, как есть «Мебельный магазин», зато организовать у остановки пешеходный переход, это нужнее.

- Переход на данном участке появится к 30 ноября, - тут же отозвались представители администрации района.

Так что у остановки будет и новое название, и переход.