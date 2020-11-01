Остановке в центре Красноярска выберут новое название.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Остановке «Мебельный магазин» на улице Республики в Красноярске дадут новое название. Конкурс объявила администрация Центрального района в своем официальном паблике в инстаграме.
Как оказалось, предложение поступило от самих жителей: никакого мебельного магазина на Республики нет, название остановки устарело. Так что необходимо новое.
Свой вариант может выдвинуть любой, его надо оставить в комментариях к посту или отправить в личные сообщения. Сбор предложений продолжится до 12 ноября. После будет голосование по выбору лучшего варианта, а затем его отправят на рассмотрение городской комиссии. Пока есть два главных: Юдинский сквер/набережная/мост и Речной переулок (он как раз расположен неподалеку).
Кто-то предложил: может, оставить название, как есть «Мебельный магазин», зато организовать у остановки пешеходный переход, это нужнее.
- Переход на данном участке появится к 30 ноября, - тут же отозвались представители администрации района.
Так что у остановки будет и новое название, и переход.