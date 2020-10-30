В Красноярском крае за золотодобычу ищут 200 водителей с зарплатой от 86 тысяч и выше Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевая служба занятости ищет водителей на крупное предприятие, которое занимается золотодобычей. Речь идет о компании «Полюс Красноярск», с которой служба заключила специальное соглашение, подбирает кадры и проводит бучения с последующим трудоустройством. Впервые работодатель организует подготовку сразу 200 водителей большегрузной карьерной техники – на «БелАЗ», «CAT» и другие.

Что предлагают соискателям: 3 месяца подготовки с официальным трудоустройством и оплатой 70 тысяч рублей. Но с условием, что после этого они как минимум 5 лет отработают на предприятии. Медицинская комиссия и проживание иногородних на период ее прохождения в краевом центре – за счет компании.

После успешной стажировки зарплата составил от 86 тысяч рублей. Режим работы – вахта 2/1. Проживание в вахтовом поселке в современном благоустроенном общежитии, трехразовое питание, расходы на проживание и питание из зарплаты не удерживаются. Плюс гарантирован полный социальный пакет, льготы и надбавки в рамках трудового законодательства. При работе на вредном и опасном производстве – регулярный профосмотр.

Требование к соискателям - водительское удостоверение категории «С», стаж более года и отсутствие медицинских показателей.

Кроме того, для персонала, работающего в опасных и вредных условиях, в обязательном порядке бесплатно проводятся аттестация (при необходимости обучение) с выдачей квалификационных удостоверений.

Куда обращаться: в центр занятости населения или заполнить анкету на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.