Жительница Красноярска выиграла 300 бесплатных поездок на автобусе. Фото: пресс-служба администрации города

Жительница Красноярска по имени Ирина выиграла 300 бесплатных поездок на автобусе. Она стала 10-миллионной пассажиркой, оплатившей проезд по мобильному приложению. В честь такого события компания-оператор АО «Айком» и сделала специальный подарок, подарив именной сертификат.

Юбилейная пассажирка проехала накануне, 29 октября, в автобусе 43-го маршрута. Но воспользоваться подаренными поездками девушка может на всех остальных видах городского транспорта, в которых действует мобильное приложение «Транспорт Красноярска». А это – все автобусы, троллейбусы, трамваи.

- Я всегда стараюсь оплачивать проезд через приложение, чтобы не нагружать кондукторов. А в пандемию это стало особенно востребованным. Очень удивилась, когда мне позвонили и сообщили о моей юбилейной поездке, но поверила и, конечно, очень обрадовалась, - поделилась Ирина.