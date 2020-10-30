В Красноярске на продажу выставили здание, в котором находятся офисы Ростелекома

В Красноярске на продажу выставили здание в центре города, на Карла Маркса, 80. Объявление появилось на портале Российского аукционного дома, который позиционирует себя как компания по реализации частного и государственного имущества.

Итак, 8-этажное здание, из которых 1 подземный. Построено в 1980 году. Общая площадь – 16 314,2 тысячи квадратных метров. Из того, что может привлечь потенциального покупателя: задние расположено на пересечении улиц Карла Маркса и Перенсона, в историческом центре города. Вокруг – коммерческие и социальные объекты с включением жилой застройки. Добавим, красноярцам это здание известно тем, в нем находятся офисы «Ростелекома».

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