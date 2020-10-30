Жители Хакасии продавали бревно и нечаянно убили приятеля Фото: Мария ЛЕНЦ

Двух жителей Аскизского района Хакасии будут судить за непреднамеренное убийство приятеля. Статья Уголовного кодекса, по которой на них завели дело, звучит так: «Причинение смерти по неосторожности».

Случилось это 6 марта текущего года с деревне Луговой, рассказывают «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе следкома. Трое мужчин в возрасте 35 и 36 лет собрались в доме одного из них на застолье. Изрядно употребив, решили продать бревно, которое лежало на соседнем участке. Нашелся и покупатель, сельчанин, который занимался заготовкой дров.

Трое товарищей подняли шестиметровое тяжелое бревно на плечи и понесли к покупателю. На месте стали сбрасывать его на землю. Двое сбросили, а третий, который шел позади, замешкался. В результате под тяжестью упал, бревно придавило его. Его унесли домой, ночью он скончался от открытой черепно-мозговой травмы. В скором времени суд определит степень вины каждого из участников трагедии.