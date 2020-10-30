Жителям трех поселений Красноярского края впервые стала доступна мобильная связь

В трех селах края появилась мобильная связь. Фото: МегаФон.

В трех селах Красноярского края – Преображенка (Ачинский район), Разъезжее (Ермаковский район) и Шунеры (Шушенский район) компания МегаФон построила базовые станции сотовой связи. Стабильной голосовой связью и мобильным интернетом четвертого поколения на скорости до 100 Мбит/с теперь смогут воспользоваться почти 2500 человек.

- Сегодня мобильная связь – неотъемлемая составляющая инфраструктуры любого населенного пункта, как и дороги. Для МегаФона очень важно, чтобы все жители края могли пользоваться качественной сотовой связью вне зависимости от того, где они живут. Поэтому мы активно реализуем собственные инвестиционные программы по развитию инфраструктуры в малых населенных пунктах, а также участвуем в государственных программах по устранению цифрового неравенства, – отметил директор Красноярского отделения МегаФона Виталий Молотков.

Базовая станция сотовой связи в селе Преображенка Ачинского района края. Фото: МегаФон.

Базовые станции сотовой связи построены в рамках краевой государственной программы «Развитие информационного общества» совместно с министерством цифрового развития и районными администрациями.

- В этом году в рамках краевой госпрограммы сотовая связь стандарта 4G впервые появится в 20 населенных пунктах, где ее ранее не было в силу экономических и географических причин. Мы рады, что федеральные компании, в том числе МегаФон, поддерживают эту инициативу в нашем регионе. И в результате, на карте мобильного покрытия Красноярского края остается все меньше «белых пятен», – прокомментировал министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.

Жители сел уже активно осваивают новые возможности связи: общаются по электронной почте, совершают видеозвонки, получают госуслуги в электронной формате, дистанционно учатся, работают, слушают музыку и смотрят видео онлайн. За одну неделю сельчане используют около 2,7 Тб трафика, которых хватит на просмотр более 300 фильмов в FullHD-качестве, и говорят по телефону более 700 часов.