В Роспотребнадзоре объяснили, почему Железногорск и Зеленогорск не включаются в краевую статистику по коронавирусу Фото: Мария ЛЕНЦ

Почему закрытые города – Железногорск, Зеленогорск и Солнечный – не включаются в общекраевую статистику по коронавирусу? Такие вопросы в последнее время часто звучат. Особенно после того, как стало известно об ухудшении там эпидемиологической ситуации. О Солнечном говорят мало, там живет чуть более 10 тысяч человек, он далеко от краевого центра. Но Зеленогорск и Железногорск во многом связаны с Красноярском.

В пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что в этих городах иное подчинение, она подают всю информацию о заболевших и выздоровевших напрямую в ФМБА. Добавим, что статистику по ним можно увидеть каждый день на официальных сайтах территорий.

Так, на утро 30 октября в Зеленогорске заболевших за сутки 92 человека. А всего 1100 человек. Выздоровевших – 9 за сутки, всего 439. Летальных случаев всего 13. Плюс накануне город закрыли для иногородних.

В Железногорске 65 новых случаев заражения за сутки, а всего 1611 случаев. Выздоровели уже 1007 человек. О летальных случаях не сообщается.