Завершены поиски пропавшего на «Столбах» мужчины

В Красноярске свернули поиски мужчины, пропавшего на «Столбах». Фото: "Поиск пропавших детей - Красноярск"

В Красноярске свернули поиски мужчины, пропавшего на «Столбах». Накануне, 29 октября, в пабликах организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» появилась информация об исчезновении 53-летнего Виталия Ожигова. Мужчина уехал на «Столбы» гулять днем, 28 октября, к вечеру не вернулся. А в 2:42 часа ночи позвонил родным и сообщил: заблудился в районе 4-го столба.

Как сообщают волонтеры, около 19 часов 29 октября появилась информация о том, что мужчина найден. Затем – запись в лентах: «Найден. Жив» - в 19:30. Как выяснилось, он сам вышел к людям, которые его искали и звали. Таким образом, история завершилась благополучно.

Добавим, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в крае, администрация национального парка «Красноярские столбы» приняла решение о закрытии сервисного центра на кордоне и прекращении организованных экскурсий. Однако вход туристам не запрещается. Но требования остаются теми же: маски при большом скоплении людей, санитарная дистанция в 15 метра.