В Красноярске вечером на пешеходном переходе сбили девушку. Фото: "ЧП Красноярск"

В Красноярске накануне, 29 октября, вечером на переходном переходе сбили девушку. Это произошло на улице Калинина в районе дома № 18. Очевидцы сообщают, что она шла по пешеходному переходу, когда на нее налетела Toyota Noah. Пока неизвестно, на какой сигнал светофора она переходила улицу и кто из них – пострадавшая или водитель иномарки – нарушили правила дорожного движения. Пока сложно понять, шла ли она по зебре или рядом. Потому что, судя по фото, лежала она достаточно далеко от перехода.

Насколько пострадала 25-летняя девушка, неизвестно. Подъехала машина «Скорой помощи», ее доставили в больницу. Водитель и пассажир легкового автомобиля не пострадали.

Что произошло на Калинина, будут разбираться инспекторы ГИБДД.

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