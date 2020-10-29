Въезд нет: Зеленогорск закрыли для иногородних из-за коронавируса

Зеленогорск закрыли для иногородних из-за коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Город Зеленогорск закрывается для иногородних. Такое решение было принято сегодня, 29 октября, на заседании комиссии по организации охраны контролируемой зоны ЗАТО. С документом можно ознакомиться на официальном портале города. Причина столь жестких мер – обострение эпидемиологической обстановки.

Начиная с сегодняшнего дня, прекращен прием заявлений на выдачу пропусков для въезда на территорию закрытого города. А те пропуска, которые были оформлены до 29 октября, не будут действовать со 2 до 15 ноября.

В экстренных случаях (похороны, заболевание родственников) заявление нужно будет писать на имя генерального директора АО «ПО ЭКХ», либо на главу города. Те иногородние, кто находится в Зеленогорске в настоящее время, могут выехать беспрепятственно, когда захотят.

И для информации: на 29 октября в городе зафиксировано всего 1100 случаев заболевания, за сутки – 92 случая. Это даже больше, чем в миллионном Красноярске (74). Выздоровевших – 439 человека, плюс 9 за сутки. Скончались – 13 человек, за сутки новых летальных исходов не зафиксировано.