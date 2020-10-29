В Красноярском крае предприниматель продал подарки на 28 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске предприниматель продал подаренное ему имущество на 28 миллионов рублей и стал фигурантом уголовного дела. Как такое произошло, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. Дело в том, что предпринимательством 39-летний местный житель занимался незаконно.

До 2013 года он получил по договорам дарения от граждан земельные участки сельхозназначения и оформил их себе в собственность. Затем, являясь частным лицом (не предпринимателем) в период с 2013 по 2014 год, реализовал 37 таких участков по договорам купли-продажи. В результате получил доход в размере почти 28 миллионов рублей. Налогов с этого не платил.

Эту незаконную схему обогащения раскрыли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции. Уголовное дело уже передано в суд. Мужчине грозит наказание от крупного штрафа до ареста сроком на 6 месяцев.