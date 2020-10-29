Tele2 предлагает жителям Красноярска «Больше»

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, продлевает совместную акцию с сетью ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» в рамках программы лояльности «Больше». Клиенты Tele2 могут получить скидку 20% при заказе комбо-набора к бургеру и второй кофе в подарок при заказе в ресторанах быстрого питания.

Для этого достаточно в программе лояльности для клиентов Tele2 «Больше» на сайте или в мобильном приложении выбрать предложение в категории «Еда» и активировать его. Полученный в SMS код нужно сообщить кассиру или ввести на кассе самообслуживания. При заказе через мобильное приложение «Бургер Кинг» можно указать код в разделе «Купоны».

Партнер программы лояльности предоставит клиентам оператора скидку 20% на комбо-набор к бургеру. Также клиенты Tele2 могут получить второй кофе – капучино или латте объемом 300 мл – в подарок. Предложение действует до 15 ноября 2020 года и не распространяется на доставку.

Программа лояльности «Больше» ориентирована на интересы клиентов и предлагает скидки от партнеров. Категории акций программы охватывают самые разные сферы жизни, от путешествий и развлечений до шопинга и саморазвития. Например, летом 2020 года клиенты Tele2 в Красноярске чаще всего выбирали в программе «Больше» подарки на «ЛитРес» (3 книги бесплатно на выбор из специальной подборки), подписку «Кинозал от ivi» в приложении Tele2 TV на один месяц и скидку 50% на услуги в магазинах «Мульфтифото».