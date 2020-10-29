МегаФон направит 6 млрд рублей на разработку системы спутниковой передачи данных

Новые технологии МегаФона позволят предоставлять услуги высокоскоростной связи не только в России, но и по всему миру. Фото предоставлено МегаФоном.

Для этого МегаФон создаст новую компанию «МегаФон 1440». Она займется исследованиями использования низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных.

В течение двух лет на прикладные исследования, разработку технических решений и испытания будет направлено 6 млрд рублей.

Главой «МегаФона 1440» станет Алексей Шелобков управляющий директор технологической компании YADRO. В команду нового проекта войдут топ-менеджеры YADRO, сотрудники МегаФона и компаний группы «ЮэСэМ Телеком». Специалистам предстоит построить эффективную экономическую модель и технологическую базу для спутниковых систем, разработать прототипы оборудования и испытать их на земле и в космосе.

- Наша цель – перенести опыт и подходы технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль, - рассказал Алексей Шелобков. – Мы нацелены разработать такую модель, которая позволит сделать использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным. Для этого сфокусируемся на сокращении стоимости производства спутников и наземного оборудования. Кроме того, мы намерены привлечь к проекту широкий пул экспертов и инвест-партнеров. И третья задача - протестировать новые технологии в реальных условиях. Первые орбитальные миссии спутников от «МегаФон 1440» мы рассчитываем совершить уже на горизонте пяти лет.

Низкоорбитальная спутниковая связь даст возможность обмениваться информацией с низким уровнем задержки сигнала и высокой скоростью передачи данных.

- Мы уверены, что за гибридными орбитально-наземными телекоммуникационными сетями – будущее, – отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. – Такие сети смогут дать высокоскоростную связь по всей территории России, вне зависимости от удаленности до абонента или рельефа местности. Это делает их сверхвостребованными не только для развития в дальних областях страны, но и в части применения новых поколений связи, а также интеграции IoT-решений для всех секторов реальной экономики в стране. Новый способ доставки сигнала до наших клиентов даст серьезный импульс развитию телекоммуникационных технологий, который почувствуют все абоненты – от массового сегмента до корпоративного и государственного секторов. Появление этой технологии позволит предоставлять услуги высокоскоростной связи не только в России, но и по всему миру. Мы уже лидеры по покрытию и скорости на земле, мы прокладываем арктический канал между Европой и Азией под водой, мы готовы сделать шаг в космос.