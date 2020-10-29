Авторская работа, эксклюзив, роскошный выбор: все это красноярцы найдут на «Сибирской ярмарке»
Фото: Мария ЛЕНЦ
Авторская работа, эксклюзив, роскошный выбор различных изделий для дома и семьи – все это красноярцы найдут на «Сибирской ярмарке». Долгожданная выставка открылась уже сегодня, 29 октября, в международном выставочно-деловом центре «Сибирь».
Широкий ассортимент продовольственных изделий, одежда и обувь, предметы интерьера, сувениры, подарки и авторские украшения, домашний текстиль. И, конечно же сладкие вкусности – мед и мороженое.
Свою новогоднюю коллекцию представит компания «Роскошь гобеленов». Это большой выбор изделий для кухни, декоративных предметов для создания уюта в доме: скатерти, салфетки, спальные комплекты, подушки и многое другое. Девушки смогут выбрать для себя роскошную сумочку, созданную из натурального гобелена.
Авторские куклы, украшения, эксклюзивные изделия из трикотажа, головные уборы, перчатки и шарфы будут представлены на стенде салона ручной работы «Angelika».
Помимо этого, на ярмарке можно будет приобрести мягкие игрушки для детей, картины и шкатулки, изделия из шерсти и хлопка, одежду для мужчин и женщин от российских и зарубежных производителей.
В «Сибирь» стоит приехать даже для того, чтобы интересно провести время. Настоящим подарком станет встреча с писателем Владимиром Топилиным. Он родился и вырос в Курагинском районе, в таежном поселке, среди красивой сибирской природы. О ней и о людях тайги автор пишет в своих книгах. Пообщаться с писателем и приобрести его книги можно будет в течение всех дней работы «Сибирской ярмарки».
КОНКРЕТНО
Время работы:
- 29 октября – 31 октября: с 10:00 до 18:00 часов
- 1 ноября: с 10:00 до 16:00 часов.
Вход свободный.