В Красноярском крае работник два года не получал зарплату: помогли судебные приставы Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярского края не получал зарплату два года. Как так получилось, что работодатель на протяжении столь длительного времени задерживал сотруднику положенные по закону выплаты, не уточняется. Но по факту набежала большая сумма.

Не добившись своего по-хорошему и устав ждать обещаний, гражданин подал в суд на свое горнодобывающее предприятие. Указал в иске размер недополученной зарплаты и плюс компенсацию морального вреда. В подобных делах суд, как правило, встает на сторону работника, поэтому было вынесено решение: ответчику в кратчайшие сроки выплатить долг и компенсацию в размере более 1 миллиона рублей.

Однако и после суда работник деньги не увидел. Тогда за дело принялись судебные приставы.

- В рамках исполнительного производства судебным приставом были установлены денежные средства на банковских счетах должника-предприятия, на которые было обращено взыскание. На данный момент денежные средства в полном объеме перечислены взыскателю, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю.