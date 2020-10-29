ВТБ расширил базу акционеров в Красноярском крае и Хакасии

Банк ВТБ по результатам третьего квартала 2020 года отмечает прирост акционерной базы за счет интереса к акциям со стороны частных инвесторов. Общее количество акционеров-физических лиц увеличилось на 15% с 272,5 до 312,2 тысячи. В Красноярском крае и Республике Хакасия показатель прироста выше общероссийского и составляет 17%. В целом, доля частных инвесторов в капитале банка составила 5,4% от всех выпущенных обыкновенных акций и 13,9% от акций в свободном обращении.

Анализ динамики состава акционеров банка показывает, что основной прирост обеспечивается за счёт частных инвесторов в возрасте до 35 лет. Так, за третий квартал наиболее существенный относительный прирост зафиксирован в возрастных группах до 20 лет (+31,4%) и от 20 до 35 лет (+19,3%). Наиболее многочисленной группой являются акционеры в возрасте от 35 до 50 лет – более 120 тысяч лиц, на втором месте – 116 тысяч частных инвесторов от 20 до 35 лет.

Средний возраст миноритария ВТБ сегодня составляет 42 года, а чаще всего можно встретить акционера в возрасте 34 лет: эту дату в 2020 году отмечают 13,5 тысячи инвесторов. В целом, по итогам третьего квартала более 78% держателей акций ВТБ – лица моложе 50 лет (в декабре 2019 года их доля составляла 66%). Большинство частных инвесторов ВТБ в Красноярском крае и Республике Хакасия – лица в возрасте от 20 до 50 лет: 39% миноритариев находится в возрастной группе от 20 до 35 лет, еще 42% - от 35 до 50 лет.