В Красноярске объявлены поиски пропавшего на территории «Столбов» туриста

В Красноярске на территории национального парка «Столбы» заблудился турист. К поискам присоединились волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Они предоставили ориентировку на мужчину. Хочется надеяться, что кто-нибудь увидит его, поможет ему выйти или укажет место нахождения.

Виталий Ожигов, 53 года житель Красноярска. Известно, что накануне, 28 октября, около 10 часов утра он выехал из своего дома (живет на проспекте Комсомольском) и направился на «Столбы». В 02:42 позвонил родным и сообщил, что заблудился в районе4-го столба. С того момента о нем ничего не известно.

Приметы: выглядит на свой возраст, рост 180см, среднего телосложения, волосы седые, короткие. Был одет в зеленую куртку и темно-серые брюки. На голове темная шапка, на ногах коричневые кожаные полуботинки. При нем был зеленый походный рюкзак. И телефон.

Всех, кому известно местонахождении Виталия Ожигова, просьба сообщить по телефонам:

- (391) 266-74-23 – дежурная часть отдела полиции № 11

- 8-950-99-66-066 – волонтеры, круглосуточно.