В Красноярске полицейские наказали водителя автобуса, проехавшего на красный свет. Фото: ГИБДД

В Красноярске дорожные полицейские наказали водителя маршрутного автобуса, проехавшего перекресток на красный сигнал светофора. Узнали о нем и вычислили, благодаря видеоролику в социальных сетях.

Нарушение попало на видеорегистратор автомобиля, выезжавшего с улицы Березина на Взлетную. Водитель приготовился вырулить направо, как перед ним промчался МАЗ 71-го маршрута. При этом на светофоре для автобуса горел красный. Затем он подъехал к остановке. Владелец ролика залил его в интернет с назиданием, что так ездить нельзя.

Установить номер автобуса, несмотря на то, что он был весь забрызган грязью, не составило труда. Сотрудники ГИБДД его нашли, за рулем был 31-летний водитель. Ему выписали административный протоков по статье «Проезд на запрещающий сигнал светофора». И пояснили, чем может обернуться подобное игнорирование ПДД на дорогах. Напомнили, что весной этого года на улице Мичурина из-за такого же нарушения под колесами маршрутки погибла школьница.