Клиенты ВТБ в сентябре удвоили объем платежей по QR-кодам

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Объем платежей клиентов ВТБ по QR-кодам в сентябре увеличился в два раза по сравнению с августом, количество транзакций выросло на 63% к предыдущему месяцу.

Активный рост произошел прежде всего за счёт увеличения числа транзакций по оплате покупок на крупных ретейл-площадках с помощью QR-кодов. Рост популярности технологии обусловлен ее доступностью, моментальным зачислением денег на счет продавца, а также отсутствием ограничений по способу отображения QR-кода. Интерес к подключению системы быстрых платежей и использованию QR-кодов как альтернативного способа оплаты товаров проявляют многие торгово-сервисные предприятия. Сейчас на обслуживании в ВТБ находится свыше 1100 компаний, использующих технологию приема платежей с помощью QR-кодов.

«Объем платежей через QR-коды увеличивается за счет роста проникновения технологии в базу клиентов - физических лиц, которые в мобильном банке дают согласие на использование СБП, а также благодаря подключению к системе новых юридических лиц со значительной аудиторией. При этом ряд торговых предприятий стимулирует своих покупателей совершать покупки через СБП путем предоставления скидок. Эти факторы будут иметь в ближайшие месяцы кумулятивный эффект, и мы ожидаем увеличения объема оплат покупок с помощью QR-кода. Также мы прогнозируем рост числа переводов средств через СБП между физлицами – основными драйверами здесь станут проникновение подписок в базу, бесплатность и «сарафанное радио»: пользователи транслируют знакомым успешный опыт использования СБП для переводов», - отмечает Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.