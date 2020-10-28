На трассе в Красноярском крае во время столкновения трактора и большегруза погиб мужчина

В страшной аварии погиб водитель Фото: "Ачинск - общественное движение "

28 октября на 76 километре автодороги «Ачинск-Ужур-Троицкое» произошло смертельное ДТП грузового автомобиля «Scania» с полуприцепом и трактора «Беларус». Оба двигались в одном направлении - со стороны Ужура в сторону города Назарово.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по краю, большегруз врезался в трактор, когда тот поворачивал налево. В результате 59-летний водитель трактора погиб на месте, 46-летний мужчина, управлявший фурой, почти не пострадал.

От трактора осталась груда железа Фото: "Ачинск - общественное движение "

Сейчас пользователи соцсетей гадают, как все случилось.

«Почему удар пришелся не в компрессор, который тащил трактор, а собственно в трактор? Потому что тракторист, скорее всего, сместился перед разворотом к обочине и пошел на разворот, а водитель фуры прибавил газу и пошел на обгон, поэтому и кабина у скании справа более повреждена», - предполагает красноярец Игорь.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Дорожные полицейские направляют транспорт по объездной дороге.