В Красноярске мужчина убил подругу, которая хотела с ним расстаться

Подозреваемый находится под стражей Фото: Мария ЛЕНЦ

36-летний житель Красноярска был задержан по подозрению в убийстве своей подруги. Об этом сообщили в следкоме.

По версии следствия, в начале июля 2020 года он освободился из следственного изолятора, где находился по подозрению в преступлении. 31 июля он находился в квартире девушки, с которой встречался долгое время. Он сильно ее ревновал и подозревал в измене. Все это высказал во время ссоры. Та в ответ предложила расстаться и попросила уйти.

- В ходе конфликта обвиняемый взял кухонный нож и нанес женщине множественные колото-резаные ранения, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и РХ. - От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый в убийстве находится под стражей. Уголовное дело вместе направлено в суд для рассмотрения.