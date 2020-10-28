В Красноярске брошенному на даче щенку ищут хозяина

Этому щенку очень нужен дом и настоящий друг Фото: Елена РАДИОНОВА

Озорной, игривый, а выправка, как у обученной овчарки. Этот пес хоть и маленький, но уже настоящий охранник. Только проявлять свои сторожевые качества ему негде. У этого замечательного парнишки нет дома и хозяина. Судьба его, вообще, печальна. Только чудом когда-то он остался жив.

В конце лета на одной из дач ощенилась собака, чья-то временная игрушка. Малышей было восемь. Один попал под машину. Четверых «добрый» сосед увез на пустырь умирать. Осталось трое - одного пристроили, другой одичал и прибился к собачьей стае, а третий...

На даче, почти сразу после рождения Фото: Елена РАДИОНОВА

- Остался этот малыш, не хочется, чтобы он пополнил ряды бездомных и никому не нужных собак, - говорит Елена, спасительница щенка. - Он такой потешный, игручий, дает лапу, приучается к улице, научился лаять, насторожен к чужим, уже проявляет охранные качества, бегает за мячом, но пока не приносит. Любит кушать кашу с мясом, «сахарные» говяжьи косточки, а в качестве лакомства - любит сырую тыкву и яблоки.

В квартире пес ведет себя культурно, ничего не портит Фото: Елена РАДИОНОВА

Временно Елена взяла его себе в дом. Но временно, постоянно оставить не позволяют обстоятельства. Уже сводила к ветеринару, там его обработали от паразитов и поставили все необходимые прививки. Имени пока у него нет. Возможно, его придумает уже настоящий хозяин.

Если вы готовы взять себе этого славного щенка, то звоните по телефону: 8-908-219-11-88 (Елена).