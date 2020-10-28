В Красноярском крае стартовало строительство самого северного автомобильного моста через Енисей

Новый мост здесь просто необходим Фото: правительство края

В Красноярском крае начато строительство самого северного автомобильного моста через Енисей в районе поселка Высокогорский Енисейского района. Старт этому масштабному проекту дал губернатор Александр Усс:

- Красноярский край является признанным лидером золотодобычи, и основное наше золото – там, за рекой. Северная группа районов края обладает мощнейшими резервами. Но самое главное – там живут наши люди, и строительство этого моста сделает для них ближе и доступнее «большую землю».

Это седьмой автомобильный мост через крупнейшую реку России. И он дает огромные перспективы – новые месторождения полезных ископаемых и развитие дорожной сети правобережья Енисея и Ангары. Протяженность двухполосной переправы будет 1 196,1 метров (с учетом подходов – 2 082,54 метров).

Сейчас в районе поселка Высокогорский через Енисей летом ходит паром, а зимой работает ледовая переправа. Новый мост - это круглогодичная транспортная связь между далеким Северо-Енисейским районом (дает 25% общероссийской и почти 80% краевой золотодобычи) и центральными территориями.

Губернатор дал старт строительства моста Фото: правительство края

Появления нового моста с нетерпением ждут и жители местных поселений. Он поможет связать 17 правобережных населенных пунктов от поселка Высокогорский до поселка Северо-Енисейский, где живут более 13 тысяч человек.

- Жители нашего района и соседних территорий многие десятилетия ждали этого моста, - сказал Александр Кулешов. - К счастью, это получилось!

Глава региона выразил уверенность, что Высокогорский мост будет построен качественно и в сжатые сроки. В память о событии Александр Усс и глава Енисейского района Александр Кулешов оставили свои автографы на стекле арт-объекта, установленного на месте начала строительства моста.

Александр Усс и глава Енисейского района Александр Кулешов оставили свои автографы Фото: правительство края

Добавим, что строительство автодорожного моста включено в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, завершить строительство моста планируется в ноябре 2023 года.