В Красноярске учеников старших классов рекомендовано перевести на дистанционку

Старшеклассников переведут на дистанционное обучение Фото: Мария ЛЕНЦ

После осенних каникул ученики старших классов начнут обучаться онлайн. Информацию об этом Newslab подтвердили в региональном министерстве образования. Уже издан приказ министра образования края Светланы Маковской, согласно которому, школьники перейдут после каникул на двухнедельное дистанционное обучение.

Это не самое простое решение. Многие родители этого боялись и не хотели. Но сейчас уже понимают – из-за ухудшения эпидемиологической остановки иначе нельзя. Заражаются и болеют учителя. Сообщалось уже о нескольких летальных случаях. Болеют дети. Не так тяжело, как взрослые, но все же.

На удаленное обучение рекомендовано отправить только учащихся старших классов – с 5 по 11 и только в крупных городах края, где много заболевших коронавирусом. Это Красноярск, Ачинск, Канск, Енисейск, Дивногорск, Лесосибирск, Минусинск, Сосновоборск, Шарыпово, Железногорск и Зеленогорск. Когда вторая «волна» начнет стихать, школьники вернутся к обычной системе обучения.

Но и в сельских школах также могут принимать решение о переводе детей на дистанционное обучение, исходя из ситуации с заболеваемостью в школе и районе.

- Во всех школах каникулы начались в разное время, но для всех дистанционное обучение будет длиться 2 недели, - пояснила Ольга Бредова, заместитель начальника отдела общего образования министерства образования Красноярского края. - Вне зависимости от даты выхода детей на учебу.

Ученики начальной школы, которых нельзя оставлять без присмотра на долгое время, продолжать ходить на уроки в обычном режиме.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что по данным оперативного штаба, в нашем регионе зарегистрировано 279 новых случаев заболевания, умерли 7 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 28 октября 2020 года: заболели 279 человек, умерли 7

Как сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, за последние сутки выявлено 279 новых случаев заболевания (всего 25 572 подтвержденных диагноза). Это самый большой суточный прирост с мая. Выписались их стационаров 262 пациента (всего 18521). Умерли 7 человек (всего 647 пациентов) (подробнее).

До 20 сентября не дотянули! В красноярских школах классы отправляют на дистанционку из-за заразившихся коронавирусом учеников

О том, что сентябрь поучимся, а в октябре пойдем на карантин активно начали обсуждать в соцсетях еще в августе. Родителям и учителям не верилось. Но было как-то тревожно. Почти во всех тайных источниках или в информации, полученной у «самых надежных источников», звучала фраза: «После 20 сентября снова на карантин…». Подобные фейки нагнетали и без того тяжелую атмосферу. А на деле… На дворе 7 сентября, а в школах детей целыми классами начали отправлять на карантин (подробнее).