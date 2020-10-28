Абоненты Tele2 чаще пользуются промокодами в программе «Больше»

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал активность абонентов в программе лояльности «Больше». Чаще всего пользователи предпочитают предложения онлайн-кинотеатров, образовательных сервисов, доставок готовой еды и продуктов. Больше всего активаций промокодов приходится на столичный регион.

Tele2 поддерживает образ жизни своих абонентов, создает продукты и сервисы, полезные в повседневной жизни. В 2017 году оператор запустил программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные акции от партнеров. Абонентам доступны предложения от популярных онлайн-кинотеатров, магазинов, ресторанов, а также образовательных сервисов.

Так, за 9 месяцев 2020 года количество активаций промокодов на скидки и акции выросло на 32% год к году. Наиболее активно программой лояльности пользуются абоненты столичного региона. Они совершают более 20% активаций.

Самыми популярными стали предложения онлайн-кинотеатров, образовательных сервисов, доставки готовой еды, продуктов. Это связано с периодом самоизоляции и других ограничений, препятствующих распространению коронавирусной инфекции.

Также абоненты используют категорию «Подарки», где могут получить бесплатно украшения от различных ювелирных магазинов, аудиокниги или скидку на доставку цветов.