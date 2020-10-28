МегаФон станет совладельцем видеосервиса START

Еще больше сериалов с МегаФон и START. Фото предоставлено МегаФон.

Компания МегаФон покупает долю в ООО «Диджитал медиа холдинг», головной компании видеосервиса START. Сделка пройдет в два этапа, доля МегаФон составит 33,8%.

- START – самый быстрорастущий игрок рынка интернет-видеосервисов в России, лидер производства премиального контента для диджитал среды. МегаФон как акционер будет поддерживать дальнейшее укрепление лидерских позиций START на рынке – в ближайшие три года мы готовы инвестировать в развитие компании до 5 миллиардов рублей, - отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

За последние три года видеосервис START запустил более 30 оригинальных проектов, созданных собственной студией, в том числе сериалы «Содержанки», «Бывшие», «257 причин, чтобы жить», «Шторм», «Лучше, чем Люди», «Вне игры», «Текст», «Отель Белград», а также премьеры этой осени – «Хороший человек», «Шерлок в России».

Напомним, видеосервис эксклюзивных онлайн-премьер START предлагает по подписке пользователям любой страны оригинальные сериалы и фильмы на русском языке, доступные в каждой точке мира без рекламы и дополнительных платежей на всех платформах, мобильных устройствах и телевизорах Smart TV. Новым пользователям предоставляется 7 дней бесплатного доступа.

- Это первая сделка по привлечению внешнего инвестора в START. Появление стратегического партнера в лице компании МегаФон – важное событие, открывающее новые возможности для эффективного роста бизнеса. Платформа уже вышла на операционную прибыль и самоокупаемость, поэтому инвестиции МегаФона будут направлены прежде всего на увеличение объемов производства оригинального контента и развитие новых смежных направлений бизнеса, - рассказала генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева.

Кстати, оригинальные проекты START уже признаны мировым сообществом: на показ сериала «Лучше, чем люди» купил права Netflix Original, сериал «Содержанки» вышел на Amazon Prime под брендом Originals and Exclusives, проект «257 причин, чтобы жить» завоевал награду за лучшее актерское исполнение на фестивале сериалов Canneseries 2020.