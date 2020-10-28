В Красноярске у воспитателя украли 200 тысяч рублей

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске воспитателя обокрали телефонные мошенники. Они похитили у него крупную сумму денег. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщил собственный источник.

4 октября 2020 года 48-летний мужчина написал заявление в полицию о том, что стал жертвой преступников. В 23.17 ему позвонил неизвестный, представился службой безопасности Сбербанка и сообщил: «На вас хотят оформить кредит». Заявил, мол, деньги спасет только блокировка карты. Но для этого необходимо сообщить ее данные. Испугавшись, владелец сообщил все требуемые сведения. После пришел код подтверждения по смс о списании с карты всех денег - всего 208904 рубля.

И только потом обманутый сотрудник ДОУ вспомнил, что в его доме на первом этаже на стенде размещена подробная информация о подобных мошенничествах и о том, как нужно действовать в таких случаях. Но было уже поздно.

Сейчас все обстоятельства устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 «Кража».