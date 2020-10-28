Где в Красноярске построят новую поликлинику

Новая поликлиника появится на улице Шахтеров Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская мэрия предоставляет земельный участок под строительство амбулаторно-клинического корпуса. Это площадка 3 454 квадратных метра находится на улице Шахтеров. Инвестор должен будет построить объект по оказанию амбулаторно-поликлинической медицинской помощи. Как рассказали в департаменте муниципального имущества и земельных отношений, право на строительство социального объекта получит победитель аукциона, который назначен на 20 ноября. На реализацию проекта будет отведено 8 лет и 8 месяцев. Стартовая цена годовой аренды – 1,43 миллиона рублей.

Также торгуется право аренды земельного участка под строительство индивидуального жилого дома в Октябрьском районе. Участок по цене 611 тысяч рублей годовой арендной платы размещен параллельно улицы Содружества. Договор аренды готовы заключить на 20 лет. Общая площадь участка - 1 001 квадратных метров.

- Участие в муниципальных торгах - это, прежде всего, гарантия открытости и прозрачности их проведения, - сказала Нани Харлашина, заместитель руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений, а после добавила: - а также возможность просчитать экономику своего проекта.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что с подробной информацией о проведении аукционов и характеристиках объектов можно ознакомиться на официальном сайте торгов, красноярской мэрии и муниципального имущества и земельных отношений в разделе «Аукционы».

Уточнить детали можно по номерам телефонов: 226-17-98, 226-18-12, 226-18-06.

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