«Меня чуть не разорвало»: Сергей Еремин виртуально проверил работу подрядчиков на Красрабе и пришел в ярость

Сергей Еремин мечтает, чтобы Красраб стал таким же красивым, как проспект Мира Фото: соцсети

Глава Красноярска Сергей Еремин заболел коронавирусом и сейчас находится на домашнем карантине. Но даже так он продолжает контролировать ход работ по благоустройству.

27 октября представители пресс-службы мэрии побывали на одном из проблемных участков - от улицы Чайковского до дома № 46 по Красрабу, где завершается создание пешеходного променада.

Еще нужно высадить деревья Фото: соцсети

К подрядной организации у Еремина не раз возникали претензии. Основные - неубранный строительный мусор и отсутствие пешеходной доступности. Жителям приходится обходить некоторые участки прямо по проезжей части.

И вот опять… Рабочие высадили деревья в строительный грунт, а когда получили предписание исправить ситуацию, то попросту засыпали гравий на газоне свежей землей.

Рабочие засыпают щебень землей Фото: соцсети

«Мои виртуальные «глаза» – пресс-служба – побывали на участке от ул. Чайковского до дома 46 по Красрабу. Не все на этом объекте идет гладко. Подрядчик схлопотал несколько предписаний по ходу работ. Что меня особо раздраконило, так это посадка деревьев в грязные клумбы. Сегодня мусора нет. Однако обнаружилось одно «бельмо» – клумба со щебнем. Служба заказчика сегодня утром выписала подрядчику предписание по этому вопросу. Ну а при исправлении наша камера буквально поймала рабочих «за руку». Они попали в кадр ровно в тот момент, когда просто засыпали щебень сверху землей. Меня тут чуть не разорвало. Что за отношение?! Исправить – это не значит «замести мусор под ковер». В общем, УДИБ не слезет с подрядчика, пока тот не выполнит все как положено».

Уже видная проделанная работа Фото: соцсети

Также мэр перечислил, что еще необходимо доделать на объекте. Нужно будет домостить один небольшой участок. Высадить оставшиеся деревья и кустарники. Урны в процессе установки. Установлены все опоры с энергоэффективными светодиодными светильниками. Через пару дней они уже заработают. Необходимо также привести в порядок фасады домов.

После выздоровления Сергей Еремин пообещал лично оценить результат. А еще он рассказал о перспективах: «Есть планы увязать этот променад с бульваром возле ДК 1 мая, затем соединить с парком имени 1 мая и набережной. Так будет создана единая пешеходная ось».