Губернатор Красноярского края Александр Усс объяснил, почему он иногда не носит маску

Александр Усс признался, что иногда слышит упреки по поводу отсутствия маски Фото: Мария ЛЕНЦ

Последнее время из каждого «утюга» нам трубят – носите маски! «Даже человек, который чувствует себя абсолютно здоровым, может быть переносчиком инфекции. Поэтому так важно, чтобы все носили маски», - напоминают в оперативном штабе.

Но иногда губернатора Красноярского края можно увидеть без маски. Почему? На этот вопрос он ответил в интервью телеканалу «Россия». Александр Усс пояснил:

«Я получаю такие вопросы, и даже упреки, что есть какая-то бравада, излишняя смелость и что-то в этом духе. Это не так. Все что можно, чтобы обезопасить себя и не подвергать риску своих сотрудников, я делаю. Но есть такие форматы публичной работы губернатора, где я не могу быть в маске. Все, что с точки профилактических мер, я соблюдаю».

Также Александр Усс сказал, что сразу поставит прививку от COVID-19, как только она будет доступна. Но пока она нужнее врачам, педагогам и соцработникам.

Что думают об этом красноярцы? И вот что они пишут в соцсетях:

«Все должны носить маски значит все, в чем отличие? Неужели вирус не может передать другим и не подвергает опасности?»

«Закон един для всех».

«Не носит маску, значит, нет никакой заразы».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Роспотребнадзор РФ вынес предписание о масочном режиме по всей стране. Маску необходимо надевать в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и даже в лифтах.

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