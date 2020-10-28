В Эвенкии впервые установили светофоры

Ремонт проводился в Туре, Байките и Ванаваре Фото: правительство края

В этом году в Эвенкии отремонтировали около четырех километров автомобильных дорог и более двух километров тротуаров. Ремонт проводился в Туре, Байките и Ванаваре.

- Большое внимание в этом сезоне было уделено водоотведению, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в управлении автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району. - Во всех трех поселках отремонтировано 185 метров водопропускных труб, из них большая часть, 99 метров труб, в Байките. Это связано с особенностями рельефа поселка, там в большей мере возникают размывы проезжей части, застои воды.

В Туре обновили подъезд к детскому саду «Ручеек»: там появились тротуары, парковочные места для автомобилей, обновлены водопропускные трубы, сделан горизонтальный дренаж. Тротуары в поселке после ремонта стали удобнее - специалисты выполнили занижение бордюрного камня, сделали специальные скаты.

В Байките возле детского сада обновили дорожное покрытие, водопропускные сооружения, установили дорожно-знаковую информацию.

В Ванаваре установили первые в Эвенкии светофоры. Их установили возле трех пешеходных переходах, располагающихся около общеобразовательных учреждений. С учетом небольшого автомобильного потока были выбраны светофоры типа Т.7 с одной секцией мигающего желтого цвета. Их применяют для привлечения внимания водителей к нерегулируемым пешеходным переходам. Также там заменили 1800 метров тротуаров, проезжие части, вододопропускные сооружения. На дорогах улучшили освещение.