Красноярки устроились продавцами и попали в рабство на 6 лет

Две красноярки, которые пошли работать продавцами к частнику, попали в рабство на 6 лет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Две красноярки, которые пошли работать продавцами, попали в рабство на 6 лет. Их историю рассказали наши коллеги из «7 канала».

Елене 50, Марине 54, обе устроились продавцами – торговали на улице постельным бельем. Говорят, работали у частника. Причем практически даром – за еду и крышу над головой. Первое, что сделал хозяин, отнял у женщин паспорта. Работать заставлял в разных городах, менял точки.

А за малейшую провинность избивал – железной трубой или битой. Просили отпустить их – не слушал. Удерживал силой. Запугал так, что боялись сказать слово против.

Но однажды все изменилось. Марина не выдержала – рассказала свою историю одной из покупательниц. Та обратилась на «7 канал», и на точку приехали журналисты вместе с полицией.

Женщин сразу освободили. А работодателя стали проверять – материалы на него уже переданы в следственный комитет.

Между тем «хозяин» пока еще на свободе. И они бояться – так просто это не оставит, может жестоко отомстить, даже убить.

Между тем историей красноярок занялась федеральная организация, которая борется против торговли людьми.