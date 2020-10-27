К директору красноярского ЦСМ пришли с обысками. Фото: телеграм-канал «Красноярск №1».

У Василия Моргуна, главы красноярского центра стандартизации и экс-депутата Законодательного собрания края, прошли обыски. Об этом информирует телеграм-канал «Красноярск №1».

Напомним, Василий Моргун возглавляет ЦСМ вот уже 18 лет, с 2002-го. А с 2007 до 2011 был парламентарием. И тут такой поворот. Есть информация, что директора ЦСМ подозревают в выдаче поддельных заключений компаниям-участникам аукционов по поставке медицинских изделий. Именно с этим якобы и связаны визиты силовиков к Василию Моргуну. Но официального подтверждения/опровержения данных пока нет.

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