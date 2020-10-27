Кроссовер сбил троих пешеходов в Красноярском крае: есть жертвы. Фото: ГИБДД.

Кроссовер Kia Sportage сбил троих пешеходов в поселке Таежный Богучанского района Красноярского края. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, в результате наезда погиб человек.

Все случилось сегодня, 27 октября, неподалеку от поселкового магазина. Из него только вышли два школьника 11 лет, как вдруг прямо на них вылетела иномарка.

Водитель, 59-летний мужчина, сбил детей, а также стоявшего на обочине прохожего. От тяжелых травм тот умер на месте. К тому же был ранен один из школьников, его увезли в больницу.

Кроме того, кроссовер снес не только людей, но и два припаркованных у магазина автомобиля. После трагедии водителя доставили в отдел полиции. Освидетельствовали, но оказалось, мужчина был трезв. Сейчас сотрудники МВД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, несколькими часами раньше было еще одно серьезное ДТП: микроавтобус с людьми опрокинулся в кювет. Пострадали восемь человек: водитель и его пассажиры.