Календарь событий 27 октября в Красноярске, что произошло в этот день: на «Столбах» прошли первые соревнования по скалолазанию

Была создана городская секция скалолазания Фото: Мария ЛЕНЦ

27 октября 1949 года состоялись первые учебно-тренировочные сборы по подготовке инструкторов-общественников по скалолазанию на «Красноярских Столбах». Несколькими месяцами ранее при горкоме по делам физкультуры и спорта была создана городская секция скалолазания.

Первые учебно-тренировочные сборы Фото: vk.com/krasarh

И вот осенью под руководством мастеров спорта СССР, альпинистов Калашникова и Лупандина из Москвы в последний день сбора, организаторы провели теоретический экзамен по пройденному материалу. Восемь человек, получив звание инструкторов-общественников, стали организаторами секций при добровольно-спортивных обществах.

Красноярский отряд революционных солдат захватил узловые пункты города Фото: vk.com/krasarh

Что еще произошло в этот день?

27 октября 1917 года в Красноярске стало известно о победе Октябрьской революции в столице. Красноярский отряд революционных солдат под командованием Сергея Лазо захватил узловые пункты города: банк, казначейство, телеграф, губернскую типографию. Губернский Совет рабочих и солдатских депутатов объявил о переходе к нему всей полноты власти, отстранении от должности губернского комиссара Крутовского и создании Красной Гвардии.