Красноярцам пообещали холодный ноябрь. Фото: ИВАНОВА Диана

Ноябрь в этом году будет холоднее, чем обычно. Об этом предупредили жителей Красноярска и края в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Среднемесячная температура составит минус 7-11 градусов, что на один градус ниже многолетних значений, отмечают синоптики. А если конкретно, в центральных и южных районах края (Красноярской, Ачинской, Минусинской и Канской группах) в первой декаде будет днем нуль – минус пять градусов, ночью минус 3-8.

Вторая декада: день минус 8-13, ночь минус 18-23.

Третья декада: день минус 3-8 градусов, ночь минус 12-17.

Количество осадков чуть выше среднего, то есть 16-71 мм. В первой декаде – мокрый снег. В отдельные дни второй и третьей декад – снег обычный.

Также напомним, что завтра, 28 октября, в Красноярск и край придет шторм – сильный ветер, а местами и снегопады.